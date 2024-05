Bombeiros Voluntários e Defesa Civil resgatam 25 pessoas atingidas por enchente na Prainha

A cheia do rio Pardo voltou a atingir os moradores que residem no bairro Costa Norte, principalmente nas imediações do Balneário Carlos Larger, a Prainha. Na noite desta segunda (29), por volta das 21h30, os Bombeiros Voluntários de Candelária e a Defesa Civil confirmaram que 25 pessoas, todos residentes em moradias no Balneário Carlos Larger, foram retirados de suas casas em razão da enchente do rio e levados ao Centro de Convivência Aline Gewher Trindade.

O coordenador da Defesa Civil, João Carrão, informou que o rio está alto na região da Prainha, com a água invadindo o asfalto da rua da Praia, nas imediações da Oficina Steil, mas por volta das 22h30, a água havia estabilizado, com o trânsito de veículos fluindo normalmente na região.

Água do rio Pardo atingiu o asfalto da Prainha – Crédito: Bombeiros Voluntários de Candelária

Além dos moradores que residem em moradias atingidas no Balneário Carlos Larger, os Bombeiros Voluntários também atenderam um caso de estudantes da Escola São Paulo, da Linha do Rio, que estavam em um veículo que realizava o transporte escolar e não conseguiu acessar a estrada de acesso para a Costa do Rio em razão da enchente. “Todos os estudantes foram resgatados e conduzidos ao Centro de Convivência Aline Gehwer Trindade”, frisou o presidente dos Bombeiros Voluntários, Matheus Bock de Oliveira. As crianças foram entregues para os seus familiares. Na última atualização, quatro pessoas desabrigadas ainda estavam no Centro de Convivência Aline Gewher Trindade.

ALERTA MÁXIMO

Nas últimas horas, moradores da Costa do Rio e Linha do Rio relataram uma estabilização da água no rio, mas alertam para um aumento do nível em razão de informações sobre chuvas torrenciais registradas em Barros Cassal. Os Bombeiros Voluntários e a Defesa Civil seguem monitorando o aumento do nível do rio Pardo na régua de medição localizada na Prainha. Confira as últimas medições.

INTERIOR

Os Bombeiros Voluntários de Candelária foram informados sobre uma queda de barreira que gerou a interdição de uma das pistas na ERS-400 entre Candelária e Sobradinho. Também foi registrada a interdição da estrada das localidades do Travessão Schoenfeldt e Linha Palmeira em razão do grande acumulo de água na via.











