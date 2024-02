Ensaios do Carnaval de rua com horário para acabar

Na tarde da última terça-feira, dia 6, o Procurador Geral Jurídico do município, Helio Garcia, reuniu-se com as Escolas de Samba de Cachoeira do Sul, Unidos da Vila e Aldeanos do Samba, para discutir os horários dos ensaios.

Durante a reunião, Helio Garcia informou as escolas sobre reclamações relacionadas ao barulho gerado pelos ensaios. Ficou acordado que, de domingo a quinta-feira, os horários de ensaio serão das 19h às 22h30min, enquanto nas sextas-feiras e sábados será permitido até às 23h30min. Em casos de excedência desses horários, os ensaios serão suspensos.

O objetivo do encontro foi de atender às solicitações da comunidade em relação ao ruído, considerando que este pode impactar diversos grupos de pessoas, como autistas, crianças, idosos e indivíduos acamados.