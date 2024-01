Tradicional petisco preparado de maneira ainda mais prática. Assim é o frango a passarinho na air fryer. Ele ainda ganha um molho especial feito com azeite e alho torrado, que também é preparado dentro do eletrodoméstico.

O segredo no preparo está nos temperos utilizados no frango a passarinho, que trazem um toque oriental ao prato: além do molho de soja, receita leva suco de limão, colorau, pimenta e sal. Confira o passo a passo!

Ingredientes

Frango a passarinho na air fryer

3 dentes de alho picado

Azeite a gosto

500 gramas de frango a passarinho

40 mililitros de suco de limão

1 colher de chá de colorau

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

30 mililitros de molho de soja

Salsinha a gosto

Modo de Preparo

Frango a passarinho na air fryer

1Acrescente o azeite no dente de alho picado e reserve. 2Tempere os pedaços de frango a passarinho com suco de limão, colorau, pimenta-do-reino, sal, molho de soja. 3Na air fryer preaquecida, coloque o pote de alho embebido no azeite. 4Coloque os pedaços de frango a passarinho temperados em volta. 5Deixe assar por 15 minutos a 200 graus Celsius. 6Após esse tempo, vire e asse por mais 15 minutos. 7Finalize com azeite de alho torrado e salsinha picada.

