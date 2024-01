Grêmio encaminha contratação do volante Morelli por empréstimo

O Grêmio avançou, nesta segunda-feira, na contratação de seu quarto reforço para a temporada 2024. Trata-se do volante Everton Morelli, de 26 anos, que pertence ao Maringá, do Paraná, e atuou emprestado ao Goiás no ano passado. O Tricolor encaminhou o empréstimo do jogador até dezembro.

Morelli apareceu como plano B a Du Queiroz, de 24 anos, do Zenit (RUS). O Grêmio tentou o contratação do atleta, ex-Corinthians, por empréstimo até o final da temporada, mas recuou nas negociações após o clube russo exigir 500 mil euros (R$ 2,6 milhões) pela liberação.

Já o atleta proveniente do Goiás é visto como uma opção importante para compor o elenco já que, nesta temporada, Renato Portaluppi perderá jogadores importantes por causa da Copa América. Villasanti e Carballo deverão ser convocados pelas seleções de Paraguai e Uruguai, respectivamente. Em processo de naturalização paraguaia, Cristaldo também pode virar desfalque em nove rodadas do Brasileirão.

Revelado pelo Cianorte, do Paraná, Morelli foi emprestado pelo Maringá ao Goiás em 2023. No Esmeraldino, ele disputou 39 partidas, entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, e marcou quatro gols. Uma dessas bolas na rede foi na derrota de virada para o Tricolor por 2 a 1.