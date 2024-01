Presidente do Inter minimiza folga de Coudet e alfineta Renato: “Uma coisa é se estivesse jogando futevôlei”

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, criticou “brincadeiras” sobre a ausência do técnico Eduardo Coudet na primeira semana da Pré-Temporada em janeiro. Em entrevista para o jornalista Duda Garbi, no programa “Um Assado Para…” desta segunda-feira, Barcellos retornou ao tema e aproveitou para alfinetar o treinador do Grêmio, Renato Portaluppi.

“Muita gente fez brincadeiras de mau-gosto do tipo: ‘Cade o Coudet?’ É preciso ter cuidado com isso. Eu já cometi esses erros (…) uma coisa é se ele tivesse jogando futevôlei na praia”, disse.

Coudet ficou de fora de toda primeira semana da Pré-Temporada por “problemas pessoais”, conforme o dirigente. “É importante que todos saibam disso”, resumiu.

Na reapresentação do Grêmio, o presidente Alberto Guerra celebrou a presença de Renato, mas não citou o Inter. “Obrigado por estar aqui”, afirmou o cartola gremista na cerimônia no começo de janeiro.