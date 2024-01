RS terá predomínio de sol com chuva muito isolada nesta terça-feira

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira e aparece em todas as cidades do estado, embora acompanhado de nuvens esparsas na maioria dos locais. Não se afasta chuva extremamente isolada em pontos do Leste gaúcho no começo do dia e na Serra à tarde, mas, se ocorrer, será em ínfimo número de pontos.

Cachoeira do Sul – 🌤Sol com poucas nuvens ❄18ºC ☀33ºC ☔0.0mm 💨8 Km/h↖️

No geral, não chove no estado e o restante da semana deve seguir com o predomínio do tempo firme. Ar mais quente que passa a atuar no estado traz tarde de calor após uma manhã com marcas agradáveis. O calor é mais forte do Centro para o Oeste e o Noroeste gaúcho.

Em pontos do Leste gaúcho, como em Camaquã, a segunda-feira teve pancadas fortes de chuva com alagamentos. A Grande Porto Alegre teve alguns episódios de chuva passageira.

Mínimas e máximas

Porto Alegre – 20ºC / 30ºC

São José dos Ausentes – 13ºC / 23ºC

Santana do Livramento – 17ºC / 30ºC

Caxias do Sul – 15ºC / 27ºC

Capão da Canoa – 20ºC / 27ºC

Santa Rosa – 18ºC / 33ºC

Uruguaiana – 21ºC / 33ºC