24ª Fenarroz: Abertura Oficial marca edição da ‘Feira da Reconstrução’

Na manhã desta sexta-feira, o ginásio principal da 24ª Fenarroz foi palco da cerimônia de abertura oficial da feira, que nesta edição foi intitulada “Feira da Reconstrução”. Com a presença de autoridades e políticos da região, o evento destacou a importância da Fenarroz na retomada econômica e na valorização da cultura agrícola, após os desafios enfrentados nos últimos anos.

Durante a cerimônia, os discursos ressaltaram a relevância da feira como um motor de desenvolvimento para a cidade e o campo, promovendo a integração entre produtores, expositores e a comunidade. A Fenarroz, que já é tradição em Cachoeira do Sul, segue sendo um espaço essencial para a troca de conhecimentos e o fortalecimento do agronegócio, trazendo otimismo e novas perspectivas para o futuro do setor.

Fotos: Rafa Bordignon