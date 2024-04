264 pessoas não fizeram o Censo Cadastral Previdenciário da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Administração finalizou nesta quarta-feira o balanço do número de servidores ativos e inativos que não fizeram o Censo Cadastral Previdenciário. Dos 3.067 pessoas aguardadas, 264 não compareceram para fazer o seu recadastramento, o que representa 8,60%.

Nesta quinta-feira, a Secretaria de Administração deve divulgar a listagem nominal dos 238 inativos que não fizeram o seu recadastramento. Os servidores ativos (20 do quadro geral e 6 do magistério), serão contatados através de suas secretarias. Os inativos que não se apresentarem até 30 de abril terão seus vencimentos bloqueados no final do mês de maio. Os ativos que não fizeram o censo terão seus nomes enviados para Comissão de Sindicância para abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

Os dados do Censo 2024

– Ativos Quadro Geral

Total de 707 servidores: 687 realizados e 20 faltantes

– Educação

Total de 1166 servidores – 1160 realizados e 6 faltantes



– Inativos

Total de 1194 – 956 realizados e 238 faltantes