Complexo Roesch é apresentado à Prefeitura

Os representantes do Complexo Roesch, empresa criada para administrar o patrimônio da família, que compreende a área dos engenhos, no Bairro Rio Branco, apresentaram ao Governo Municipal, na terça-feira (12) o projeto de revitalização dos prédios e estruturas históricas.

A apresentação foi realizada no Gabinete da Prefeita Angela Schuh pelos representantes Clovis Campos e Gelson Oliveira de Souza e pela arquiteta Bruna Müller, responsável pelo projeto.

Fotos do projeto: arquiteta Bruna Müller

O projeto contempla a construção e revitalização dos espaços com oferta de lojas, salas comerciais, torres de apartamentos, salão de festas e espaço esportivo.

Além disso, os empreendedores projetaram o prédio dos engenhos, que tem mais de 6 mil metros quadrados, para oferecer à Prefeitura para instalação do curso de medicina. “As famílias Roesch e Campos têm grande ligação com a área da saúde”, explicou Gelson, dizendo ainda que parte do valor da negociação, se assim se concretizar, será doado ao HCB.

Assessoria de Imprensa

Prefeitura de Cachoeira do Sul