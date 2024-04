Cachoeira se despediu do Ex-vereador e líder político Volny Figueiró, aos 83 anos

Faleceu no último sábado, dia 20 de abril de 2024, no Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul, Volny José Rassier Figueiró, aos 83 anos. Figueiró foi uma figura marcante na política municipal e estadual, reconhecido por sua liderança expressiva e respeitado até mesmo por seus opositores.

Um dos momentos mais notáveis de sua trajetória política foi sua participação na organização do primeiro comício das Diretas Já no Rio Grande do Sul, realizado na Praça José Bonifácio, em Cachoeira do Sul, com a presença de líderes como Pedro Simon e Ulisses Guimarães. Este evento foi considerado um marco para o movimento em todo o Brasil.

Volny também liderou a Carreata das Diretas Já em Cachoeira do Sul, que contou com a presença de importantes figuras políticas, como o deputado Ulysses Guimarães e o senador Pedro Simon. Como coordenador local do movimento, Figueiró contribuiu significativamente para o fortalecimento do MDB na região.

Em sua longa carreira política, Volny Figueiró foi vereador na 11ª Legislatura (1993–1996) da Câmara de Vereadores e concorreu a prefeito em 1976. Ele também presidiu a Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa) e desempenhou um papel crucial na condução política de seus filhos, Luciano e Marcelo Figueiró, que ocuparam cargos públicos em vários mandatos.

Figueiró era conhecido por sua dedicação à política e por manter uma abordagem humilde e persistente na busca de novos filiados para o MDB. Ele se orgulhava de suas conquistas políticas e da amizade que cultivou com líderes ao longo dos anos.

Volny Figueiró deixa enlutados a esposa, Carmem Figueiró, os filhos, Luciano, Marcelo e Fabiana, além de genro, noras, netos, familiares e amigos.