Coronel Francisco está fora das eleições 2024

O candidato Francisco de Paula Vargas Júnior, conhecido como Coronel Francisco (PP), anunciou sua desistência da candidatura a prefeito nas redes sociais na noite de segunda-feira (26).



Ele justificou a decisão após uma reunião do diretório dos Progressistas, explicando que ainda há uma irregularidade na prestação de contas de 2020, relacionada a um arquivo de mídia não enviado. Embora a situação esteja sendo contestada, o Ministério Público opinou por um parecer desfavorável à candidatura, o que poderá ser ratificado pela juíza eleitoral. “Continuar com a candidatura seria um grande desgaste e não teríamos o consenso da população. Assim, decidimos retirar a Candidatura a Prefeito”, afirmou Francisco.

Os candidatos a vereador pelo PP ficam livres para apoiar o candidato a prefeito que preferirem, mas, além disso, ficou decidido que a maioria apoiará a candidatura de Hilton De Franceschi e Carlos Simonetti (União/Republicanos). “Apesar de não ser mais viável a coligação ou apoio formal a outra chapa”, destacou Francisco.



Ele agradeceu pelo apoio recebido durante sua caminhada e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário. A chapa de Coronel Francisco contava ainda com o candidato a vice-prefeito, Joacir Kasper.