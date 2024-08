4º Seminário da Noz-Pecã: Destaque na 24ª Fenarroz – Feira da Reconstrução do Agronegócio

O 4º Seminário da Noz-Pecã será uma das principais atrações da programação técnica do Espaço AgroTec durante a 24ª Fenarroz – Feira da Reconstrução do Agronegócio, que será de 06 a 11 de agosto no Parque da Fenarroz em Cachoeira do Sul

Este evento promete ser um marco significativo para o setor pecanicultor, reunindo especialistas, produtores e interessados para discutir as tendências e inovações da área.

O seminário ocorrerá na quinta-feira, 08 de agosto, a partir das 9h da manhã, no Ginásio da Fenarroz. A programação está repleta de palestras de alto nível, começando com a apresentação sobre “Crédito Rural e Negociações para a Pecanicultura na Safra 2024/2025”, com Helena Cunha dos Santos, Assessora Técnica do Sicredi Gerações. Na sequência, às 10h45, o Engenheiro Agrônomo Marcelo Sulzbacher, da Simbiose Tartufo, falará sobre “Pecanicultura: Cultivo de trufas e Turismo Rural”.

Após uma pausa para o almoço, a programação retorna às 13h com Claiton Wallauer, da Pecanita Agroindustrial Ltda, abordando “Comércio e Exportação de Noz-Pecã”. Finalizando o evento, às 14h, o Engenheiro Agrônomo Carlos Martins, da EMBRAPA Clima Temperado, apresentará práticas de manejo com foco em “Fertilização e Irrigação”.

Todos os seminários, palestras e debates são parte integrante da programação do Espaço AgroTec, que ainda contará com startups, Hackathon e o 6º Salão da Inovação. “Este espaço foi cuidadosamente planejado para proporcionar aos visitantes e expositores a oportunidade de se atualizarem sobre as últimas novidades em tecnologia e inovação agrícola”, afirma Pedro Trevisan Hamann, Vice-Presidente de Agronegócio da Fenarroz.

Serviço:

Evento: 4º Seminário da Noz-Pecã na 24ª Fenarroz

Data: 08 de agosto de 2024

Local: Ginásio da Fenarroz, Parque da Fenarroz, Cachoeira do Sul

Horário: A partir das 9h

Para mais informações, entre em contato com a organização da Fenarroz.