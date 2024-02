A Agência do Sine/FGTAS de Cachoeira do Sul anunciou 48 oportunidades de emprego na cidade em várias áreas nesta segunda-feira, 05 de fevereiro

Vagas de Emprego

1. Safrista – 15 vagas ( para safra de soja, temporária)

2. Serviços Gerais no Plantio de Árvores– 20 vagas (preferencialmente com experiência em roçadeira e plantio, trabalho no interior da cidade, tem transporte para ida e volta)

3. Oficial de Manutenção Mecânica e Elétrica – 2 vagas (experiência comprovada, disponibilidade de horário)

4. Pedreiro – 1 vaga (com experiência comprovada )

5. Ferreiro – 1 vaga (com experiência comprovada )

6. Apontador de Bico – 1 vaga (ens. Médio, experiência – Candelária)

7. Auxiliar Técnico – 1 vaga (ens. Médio, experiência- Candelária)

8. Mecânico de automóvel – 1 vaga (experiência)

9. Manutenção Geral – 1 vaga (experiência em mecânica de maquinário a diesel, interior alojamento)

10. Corretor de Imoveis – 1 vaga (CRECI, CNH B)

11. Técnico Agrícola – 2 vagas (Pantano Grande ,preferencialmente com experiência comprovada em manejo de trator )

12. Motorista de Kombi – 1 vaga (também atuará como auxiliar de produção, CNH B, experiência obrigatória com Kombi)

13. Operador de loja – 1 vaga (exclusiva para pessoas com deficiência (PCD )-obrigatório laudo )