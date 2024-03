A estrada que conecta Santa Cruz a Rio Pardo está passando por melhorias

A Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seoi) aproveitou o sábado, 2, para realizar mais um mutirão de intervenções, aproveitando o tempo favorável. Em uma das ações, duas motoniveladoras foram utilizadas para fazer o patrolamento de cinco quilômetros da Estrada Geral, conhecida como Estrada Velha, que liga Santa Cruz a Rio Pardo.

Os trabalhos foram coordenados pelo subprefeito de São José da Reserva, Lauro de Oliveira Cortes.

No mesmo dia, outros dois quilômetros de estrada de chão da zona urbana receberam melhorias. De acordo com o responsável pela pasta, Edmar Hermany, a ação é uma forma de recuperar gradualmente todas as vias, sempre que as condições climáticas permitirem.

Fonte: Acessoria de imprensa Santa cruz do Sul