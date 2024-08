“A praia de Sophia” para as crianças da rede municipal

O livro infantil “A praia de Sophia”, a quarta obra do médico cardiologista Mário César Both, será disponibilizado às escolas da rede municipal de ensino a partir de uma doação de 40 exemplares da obra.



O livro foi lançado em 2023 e tem ilustrações da irmã do escritor, a médica veterinária Maria do Carmo Both.



Histórias na beira da praia – Sophia, menina curiosa, pergunta sobre tudo quando está na praia. Sobre os peixes, os moluscos, os mamíferos, a flora… O pai, que há muitos anos veraneia no Litoral do Rio Grande do Sul, explica em detalhes, deixando a filha maravilhada a cada novo conhecimento aprendido.



As diretoras Giana Teixeira, da EMEF Manoel Carvalho Portella, e Daiane Vieira Alves, da EMEF Milton da Cruz, receberam simbolicamente os exemplares de suas escolas na SMEd, na manhã desta sexta-feira (30).