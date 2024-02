A Secretaria de Saúde de Cachoeira reporta o quinto caso de dengue e acelera a realização de mutirões nos bairros

O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou o quinto caso de dengue na cidade em 2024 e, devido à situação da doença no Rio Grande do Sul, está alertando a população sobre a importância das medidas preventivas em suas residências. O secretário municipal da saúde, Paulo Gonçalves, ressalta que a prevenção ainda é a forma mais eficaz de combater o mosquito Aedes aegypti, e que a população deve seguir as orientações para evitar o acúmulo de água parada e a proliferação de criadouros em seus imóveis.

De acordo com o Boletim da Dengue da Secretaria Estadual da Saúde, o número de casos positivos na cidade subiu para cinco, sendo três deles considerados como importados, ou seja, os pacientes foram infectados fora do Estado. Desde o início do ano, Cachoeira do Sul registrou 12 notificações da doença, sendo que seis ainda estão sob suspeita e uma já foi descartada. Para orientar a população sobre prevenção, a Secretaria Municipal da Saúde retomará os mutirões de combate à dengue a partir desta quinta-feira (22/02), com ações semanais nos bairros da zona norte.

A primeira ação acontecerá no Bairro Promorar, com a participação de 24 agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. Eles realizarão vistorias em residências e estabelecimentos comerciais, além de orientar os moradores sobre as medidas preventivas. Caso seja necessário, os moradores serão orientados a descartar entulhos para recolhimento pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Além disso, serão agendadas pulverizações para eliminar larvas e mosquitos nos locais identificados como focos da doença.

A campanha preventiva continuará com ações nos bairros Oliveira (29/02 e 07/03) e Noêmia (14/03). A população deve ficar atenta aos sintomas da dengue e buscar atendimento médico ao apresentá-los, além de seguir as medidas de cuidado recomendadas, como manter-se hidratado, revisar as áreas da residência para eliminar possíveis focos do mosquito, usar repelente e procurar assistência médica diante dos primeiros sintomas compatíveis com a doença.

DENGUE: CUIDADOS IMPORTANTES

A população deve:

✓ manter-se hidratada, bebendo bastante água;

✓ verificar regularmente as áreas internas e externas da residência para eliminar objetos que possam acumular água;

✓ buscar atendimento médico ao apresentar os primeiros sintomas da dengue e em caso de sinais de alerta;

✓ usar repelente para se proteger adequadamente.

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

Os sintomas de alerta da dengue incluem: ✓ dor abdominal intensa e contínua ✓ vômitos persistentes ou recorrentes ✓ sangramento nas mucosas (nariz/gengivas) ✓ sangramento menstrual intenso ✓ tonturas ou sensação de desmaio ✓ sonolência excessiva ou irritabilidade ✓ diminuição da produção de urina ✓ pele pálida, fria e úmida ✓ dificuldade respiratória ✓ dor no peito ou dificuldade para respirar.