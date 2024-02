A vantagem do Internacional para o clássico Gre-Nal está no tempo de trabalho

Há bastante tempo, o Inter não entrava em um Gre-Nal com um favoritismo tão escancarado como neste domingo. Os colorados mantiveram a boa base do ano passado e agregaram novos valores agora. Trabalham juntos há mais tempo e ainda jogam em casa, diante da esmagadora maioria de seus torcedores. Mas Eduardo Coudet não está nem aí para tudo isso. Focou na preparação ao longo da semana e apostou em algumas indefinições importantes para tentar confundir o colega Renato Portaluppi.

“Sabemos que temos um time forte e competente. O nosso técnico também é muito bom. Mas dentro deste contexto, o favoritismo é uma das piores armadilhas que a gente pode cair. Vamos jogar contra uma grande equipe, cheia de bons jogadores. É um clássico. Não podemos pensar em favoritismo. É um jogo diferente, definido nos detalhes”, observou Bruno Henrique, que fará a sua estreia em Gre-Nais no clássico n° 441.

Alheio aos debates sobre o assunto, Coudet trabalhou a semana inteira visando o Gre-Nal. Testou alternativas e trabalhou as possibilidades que o grupo lhe oferece. Nos últimos dias, a comissão técnica orientou um trabalho especial para Maurício, que voltou da Seleção Brasileira na semana passada e deve ficar à disposição. Tudo indica que ele começará o Gre-Nal no lugar de Lucas Alario.

Outra indefinição é na zaga. Mercado teve um problema no joelho esquerdo e, se não estiver recuperado, cederá a sua vaga para Robert Renan, de apenas 20 anos. No gol, Anthoni deve começar. Apesar do esforço da comissão técnica e dos médicos, Rochet não conseguiu treinar normalmente durante a semana. Por isso, esperará um pouco mais para voltar.