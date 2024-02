Ação da Rádio Cachoeira Resulta em Reparos Imediatos pela autoridades locais

Na esteira do compromisso comunitário de informação e engajamento cívico, a Rádio Cachoeira tem sido uma plataforma vital para os residentes locais expressarem preocupações e demandas em relação à infraestrutura da cidade. Em resposta direta às preocupações levantadas por nossa audiência, as autoridades municipais entraram em ação para abordar duas questões críticas recentemente destacadas por nossos ouvintes.

A primeira questão diz respeito ao letreiro na entrada norte da cidade, que, nos últimos dias, exibia sinais de deterioração. Após a denúncia feita através de nosso site, medidas foram rapidamente tomadas, resultando na realização de reparos e uma nova pintura no local, devolvendo assim a vitalidade e o orgulho à entrada da cidade.

Letreiro na rotatória de entrada do perimetro urbano na zona norte da cidade antes do reparo

Letreiro reparado e pintura realizada, após divulgação da situação pelo site da Rádio Cachoeira

Além disso, a equipe da Rádio Cachoeira também destacou as preocupações dos moradores do bairro Fátima em relação às condições precárias da Rua Arthur Decker. Relatos de crateras perigosas e bocas de lobo destampadas representavam riscos significativos para os pedestres locais. Em resposta, hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, recebemos a confirmação de uma resolução parcial para esses problemas urgentes. As crateras foram preenchidas com rejeitos de asfalto, e a reposição da tampa da boca de lobo está programada para ocorrer em breve, com técnicos já avaliando o local para uma solução completa.

Rua Arthur Decker antes do reparo da via

Reparo realizado na manhã deste dia 22 de fevereiro de 2024

Reiteramos o compromisso da Rádio Cachoeira em ser um catalisador para a mudança positiva em nossa comunidade. Estamos aqui para fornecer uma voz para os cidadãos e garantir que as autoridades responsáveis sejam responsabilizadas por manter nossa cidade segura e bem cuidada. Continuaremos a servir como um ponto de contato vital para a divulgação de preocupações locais e a busca por soluções eficazes. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e leitores por sua participação ativa neste processo contínuo de melhoria da nossa cidade.