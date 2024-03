Ação do 2°BABM resulta na prisão de dois individuos por posse ilegal de arma e munições

Policiais do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Cachoeira do Sul realizaram uma operação bem-sucedida no último sábado, 2 de março, na localidade de São Lourenço, resultando na prisão de dois indivíduos por posse ilegal de arma de fogo.

A ação ocorreu após relatos de disparos de arma de fogo na área, levando os policiais a abordarem um veículo onde estavam os suspeitos, de 46 e 23 anos. Durante a busca no veículo, foram encontrados diversos itens relacionados ao armamento ilegal:

60 munições calibre 22 intactas.

24 munições calibre 357 intactas.

12 estojos calibre 357 deflagrados.

30 munições calibre 38 intactas.

1 revólver calibre 357.

Além disso, nas proximidades do local da abordagem, uma cartucheira contendo 29 munições de calibre 12 intactas foi encontrada pelas autoridades.

Apesar de um dos indivíduos apresentar a documentação necessária para a posse do armamento, a presença de munição carregada contrariava o Decreto Federal vigente. Por isso, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.

É importante ressaltar que, de acordo com o artigo 198 da Lei de Execução Penal, a identidade dos indivíduos não foi revelada pela Brigada Militar.

Fotos / Fonte: 2º BABM de Cachoeira do Sul