Na manhã desta sexta-feira, 15 de março, um incidente de trânsito do tipo saída de pista foi registrado na ERS 348, no Distrito Industrial em Agudo. O motorista do veículo Renault Clio, identificado como Eduardo Nascimento, perdeu o controle do carro, resultando na saída da pista. Felizmente, apenas danos materiais foram registrados no incidente. A Brigada Militar prestou atendimento à ocorrência.