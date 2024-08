Na noite desta quinta-feira, 01 de agosto, um incidente envolvendo um motociclista e um guarda de trânsito foi registrado na BR-153, na entrada da Porteira Sete, em Cachoeira do Sul.

De acordo com informações de populares, o motociclista atropelou o guarda que estava monitorando o “pare e siga” na via. Logo após o impacto, o motociclista acabou colidindo com um carro. Até o momento, não há detalhes sobre a gravidade do acidente ou o estado de saúde dos envolvidos.