Acidente na BR-153 próximo à Ponte do Fandango deixa uma mulher ferida e encaminhada ao HCB

Na noite desta segunda-feira, 12 de fevereiro, um acidente na BR-153 próximo à Ponte do Fandango resultou em uma mulher ferida e encaminhada para atendimento no Hospital de Caridade e Beneficência (HCB).

A colisão envolveu um Fiat Uno e uma Van, ambos trafegando no sentido Cachoeira do Sul. Segundo relatos, a Van parou devido ao trânsito parado, e a motorista do Fiat Uno não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira da Van.

A motorista, uma mulher de 24 anos, precisou ser removida do veículo pelo Corpo de Bombeiros e recebeu atendimento no local por uma equipe do Samu. Em seguida, foi encaminhada para o HCB com ferimentos na face e no tórax. Felizmente, o motorista da Van não sofreu ferimentos.

Até o momento, a identidade da vítima não foi revelada. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades envolvidas.