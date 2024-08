Adeus, inchaço: alimentos e bebidas que combatem a retenção de líquidos

A retenção de líquidos causa inchaço em algumas áreas específicas do corpo, principalmente entre as coxas, nádegas e abdômen. As causas da retenção hídrica estão ligadas a uma drenagem dos fluidos linfáticos menos eficientes, a um desequilíbrio entre o sistema venoso e o sistema linfático, a uma eliminação lenta de toxinas que o nosso corpo acumula naturalmente.



Um desequilíbrio entre dois sais minerais específicos, o sódio e o potássio, também colabora com o inchaço. E como combater o inchaço por retenção de líquidos? Sem dúvida, um estilo de vida pouco saudável não ajuda em nada. A predisposição genética, o sedentarismo e uma alimentação incorreta, rica em sal ou alimentos refinados, podem causar ou agravar formas de retenção.



Por outro lado, praticar atividade física e escolher alimentos que promovam a eliminação do excesso de líquidos pode ser extremamente útil para evitar esta condição.



Retenção de líquidos: o que comer e beber?



Uma dieta cuidadosa e equilibrada podem ajudar a evitar ou neutralizar a retenção de líquidos e os seus efeitos. Mas, afinal, que alimentos devemos incluir no nosso plano alimentar?



Fruta



Fonte de vitaminas e sais minerais, a fruta tem efeito diurético e drenante, essencial no combate à retenção hídrica. Em particular, maçãs, abacaxi, melancia e pêssegos são ricos em água e ajudam a expulsar o excesso de líquidos e a manter a forma.



Legumes



Assim como as frutas, os vegetais (cozidos ou crus) também têm efeito diurético e drenante. Qual escolher? Para combater a retenção hídrica, o ideal é consumir regularmente alface, aspargos, alcachofras, pepinos, cenouras, cebolas, acelga, espinafre, escarola, erva-doce, chicória e tomate.



Grãos integrais



Ricos em fibras e pobres em gordura, os grãos integrais estimulam a atividade natural do intestino, são de fácil digestão e auxiliam na diurese.



Água



Para promover a drenagem do excesso de líquidos, nada mais eficaz do que a água, capaz de estimular a ação dos rins e ativar um processo de desintoxicação, essencial para evitar o aparecimento de retenção hídrica. O ideal é beber sempre pelo menos dois litros de água por dia.



O que devemos evitar em caso de retenção de água?



Sabemos que alguns alimentos dificultam ou retardam a expulsão de toxinas e excesso de líquidos, favorecendo o acúmulo e, portanto, a retenção hídrica. Quais são eles? Em particular:



Sal



Rico em sódio , o sal pode ser uma das principais causas de retenção hídrica; por isso é importante reduzir ao mínimo as quantidades na preparação dos nossos pratos.



Carnes curadas



Elas podem ser convidativas mas contêm uma quantidade de gorduras e sal que são prejudiciais em caso de acumulação e retenção de líquidos.



Alimentos ricos em gorduras saturadas



Para evitar o efeito “casca de laranja”, é melhor evitar carnes vermelhas e derivados, queijos excessivamente maduros, manteiga e molhos ultraprocessados.



Farinhas refinadas



Se sofre de retenção hídrica, é interessante reduzir o consumo de farinhas brancas e substituí-las por farinhas integrais e cereais não refinados.



Álcool



Causa inchaço e dificulta a eliminação de toxinas e excesso de líquidos, principalmente os destilados.



Açúcares e bebidas açucaradas



Assim como o sal, os açúcares provocam inchaço e, em grandes quantidades, ganho de peso, condição perfeita para o aparecimento da retenção hídrica.









