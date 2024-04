Álcool líquido 70% volta a ser proibido no Brasil

A comercialização de álcool líquido 70% no Brasil voltará a ser proibida a partir do fim deste mês. A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Até o dia 30 de abril, os estabelecimentos comerciais poderão oferecer os produtos que ainda tiverem em estoque.

O álcool líquido 70% foi proibido no país em 2002, por causa da grande quantidade de acidentes envolvendo o produto, que é altamente inflamável. Em 2020, com a pandemia de covid-19 e a necessidade de higienização constante de ambientes e objetos, a Anvisa concedeu uma autorização temporária para a venda. Esta licença agora expirou. A versão em gel do álcool 70% deve seguir disponível.

Em entrevista à Rádio Nacional, o integrante do Conselho Federal de Química Ubiracir Lima explicou que o gel tem a mesma eficácia para a limpeza que a apresentação líquida:

— (Ao deixar de usar a versão líquida) Eu inibo a explosão, a ignição. Estou substituindo a forma de apresentação, para um tratamento contra o risco à população, contra o risco de queimaduras, mas o mecanismo de ação (do gel) é o mesmo.

Lima também destaca que há outros produtos disponíveis no mercado para higienização que podem substituir o álcool, mas ressalta que é importante usar os fiscalizados pela Anvisa:

— Nada de utilizar misturas caseiras, muito menos produtos clandestinos.















Fonte: GZH