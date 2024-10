AME celebra 40 anos com homenagem a ex-presidentes e colaboradores em Cachoeira do Sul

Na noite desta quinta-feira, 17, a Associação das Micro e Pequenas Empresas (AME) de Cachoeira do Sul celebrou seus 40 anos de fundação em um evento especial realizado no auditório do Sindilojas. A cerimônia reuniu lideranças locais e marcou um momento de reconhecimento à história e às contribuições da entidade para o desenvolvimento do setor empresarial na região.

Durante a celebração, foram entregues honrarias a ex-presidentes e colaboradores que desempenharam papéis significativos na trajetória da AME. As homenagens ressaltaram o empenho de diversas gerações em fortalecer o associativismo e apoiar o crescimento das micro e pequenas empresas locais, que são fundamentais para a economia de Cachoeira do Sul.

O evento também contou com discursos que relembraram momentos importantes da associação ao longo dessas quatro décadas e destacaram os desafios e conquistas enfrentados pelos empreendedores do município.

A celebração dos 40 anos da AME reafirma o compromisso da entidade em continuar fomentando o desenvolvimento empresarial e apoiando os pequenos negócios, que desempenham um papel crucial na geração de empregos e no fortalecimento da economia local.

Fotos: Rafa Bordignon