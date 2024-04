Anderson Leonardo, cantor do Grupo Molejo, morre de câncer aos 51 anos

Anderson Leonardo, do Molejo, morreu hoje, aos 51 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada no Instagram.

O músico havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu o diagnóstico da doença, desta vez, nos testículos e estava em fase de tratamento.

Nosso guerreiro lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda familia, amigos e sua imensa legião de fäs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente.

Quem era Anderson Leonardo?

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. Ele entrou no Molejo na década de 80 e viu a música “Caçamba” colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso.

Após o sucesso da canção, outras melodias conquistaram o público e as pistas de dança na voz de Anderson Leonardo. “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Cilada” e “Paparico”, entre outras músicas.

Sendo vocalista e tocando cavaquinho no Molejo, Anderson Leonardo também ganhou destaque por seu trabalho como compositor.

O artista deixa a mulher, a administradora Paula Cardoso, e os quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

Polêmicas

Em 2021, o cantor de pagode foi acusado de ter estuprado um jovem de 21 anos. Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, denunciou que o estupro aconteceu em um hotel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista negou e afirmou ter tido relações sexuais consensuais com o bailarino.

A ex-Banheira do Gugu Solange Gomes acusou o artista de assédio no programa. De acordo com ela, que só falou sobre o assunto em 2022, a estrela do pagode a tocou e ela não se queixou, à época, por medo de perder seu emprego. O artista se manifestou alegando que as acusações da ex-A Fazenda “eram infundadas”.