Angela recebeu título “Prefeita Inovadora 2024”

A prefeita Angela Schuh recebeu nesta quinta-feira o título de “Prefeita Inovadora 2024”, pela iniciativa de modernização e inovação no município referente a inauguração do Espaço 4.0. O título foi entregue durante o 4º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes, em Canela.



A Rede Cidades Digitais (RCD) fez o levantamento dos prefeitos que mais se destacaram pelo investimento em tecnologia no Estado com base nas publicações das próprias prefeituras. O objetivo do título é valorizar as gestões inovadoras que buscam técnicas ou ferramentas que são utilizadas que gerem resultados positivos para o setor público para a vida dos cidadãos.



A prefeita Angela foi também uma das convidadas para apresentar um case de Cachoeira do Sul, mostrando como a tecnologia e inovação vem auxiliando o desenvolvimento e qualidade de vida da comunidade.



Através do projeto Espaço 4.0 a Prefeitura de Cachoeira do Sul já formou 37 alunos de 15 a 29 anos no curso de Manutenção e Conserto de Notebooks. Nesta semana ainda começaram os cursos de capacitação tecnológica para Conserto de Celulares e Tablets e curso de Desenho e Planejamento em Impressora 3D.