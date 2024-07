Executiva da Fenarroz apresenta troféu da 24ª edição: A Feira da Reconstrução do Agronegócio

Na tarde de ontem (25), a Executiva da Fenarroz revelou o troféu oficial da 24ª Fenarroz – Feira da Reconstrução do Agronegócio. O evento, que acontecerá de 06 a 11 de agosto no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul, promete ser um marco para o setor.

Neste ano, os palestrantes e painelistas serão agraciados com uma “Pazinha Princesa”, uma peça simbólica que destaca a tradição e a importância do arroz na região. Fabricada pela empresa Rui Cabral e Filhos, também de Cachoeira do Sul, a mesma empresa que faz a tradicional Pá Princesa 7 Cravos, amplamente conhecida como a pá do arroz ou a pá do arrozeiro. A Princesinha é uma versão mais leve e menor, com a mesma qualidade da Pá Princesa.

Composta de aço e madeiras nobres, a pá possui uma inscrição especial da 24ª Fenarroz e a figura do “arrozito”, mascote da Feira. Esses elementos em metal adicionam um toque de distinção à ferramenta, que será celebrada como o troféu desta edição.

“Buscamos inovar e, ao mesmo tempo, homenagear nossos parceiros com uma ferramenta símbolo das lavouras de arroz,” declarou Tomaz Santa Cruz Arbelo Neto, Presidente da Fenarroz. A iniciativa reflete o compromisso da organização em destacar a relevância do agronegócio e a resiliência do setor diante dos desafios enfrentados nos últimos anos.

A 24ª Fenarroz promete ser um evento de grande importância para o agronegócio brasileiro, reunindo especialistas, produtores e entusiastas do setor em um ambiente de troca de conhecimentos e celebração da cultura agrícola.