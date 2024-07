Anthoni volta ao gol do Inter na Copa do Brasil após quatro meses

A temporada 2024 começou de forma bem diferente para Anthoni. Com a ida de Keiller para o Vasco, o goleiro da base colorada pulou um degrau na sucessão. A diretoria via, porém, a necessidade da contratação de um nome mais experiente para a reserva de Rochet e buscou Ivan no Corinthians. O titular dos dois jogos contra o Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil, no entanto, jogou muito mais cedo do que imaginava em 2024.



Justamente na estreia do recém contratado Ivan, o companheiro sofreu um grave lesão no primeiro jogo do Inter no ano contra o Avenida. Anthoni entrou e jogou praticamente todo o Campeonato Gaúcho, uma vez que Rochet se recuperava de dores nas costelas. A partida de ida contra o Juventude pela semifinal do estadual foi também a última do jovem goleiro que terá outro desafio pela frente. A eliminação nos pênaltis, no Beira-Rio, marcou a volta do uruguaio à meta.





Desde o dia 17 de março no 0 a 0 no Alfredo Jaconi são quase quatro meses até aqui, tempo em que o o goleiro que serve o Uruguai na Copa América recuperou a posição. E quando não pode jogar, vinha jogando Fabrício. O experiente goleiro foi trazido às pressas mantendo a ideia de alguém experiente para a função. Todavia, o colega já defendeu o Nova Iguaçu na Copa do Brasil e, assim, Anthoni retoma à titularidade em mais um momento decisivo na temporada.



Testado Anthoni já foi. Além das partidas do Gauchão, incluindo um clássico Gre-Nal, ele participou dos dois jogos nas primeiras fases da Copa do Brasil contra o ASA e o Nova Iguaçu, ambos fora de casa. Pois agora, o seu retorno é contra o Juventude, último adversário que ele enfrentou.









Correio do Povo