Aplicativo criado no RS serve para doar e pegar itens usados 

Foi criado no Sul do Estado um aplicativo para desapego do que não se quer mais. O Repassa, porém, é para doação e não venda, já que não se pode cobrar pelos itens. Cadastra-se quem quer repassar e quem quer pegar para si. Não há custo. A remuneração é por anúncios na plataforma, que foi idealizada por Rodrigo Cassal, um arquiteto de Pelotas. Por ela, já passaram 800 objetos, de eletrônicos a brinquedos, roupas e livros de usuários de fora do Rio Grande do Sul, inclusive. A ideia é que comece a ser usada também no Uruguai em breve.

— Me incomodava a poluição visual da cidade, coisas sendo jogadas nas calçadas sem nem serem lixo — diz Cassal, que já gastou R$ 60 mil. — Já foram anunciados televisão e celulares funcionando. Se o item está estragado ou precisa de reparo, é sinalizado — completa ele, que tem uma equipe de seis pessoas.

O usuário coloca sua localização no Repassa, para que os itens sejam listados por proximidade. A retirada do item é combinada por chat.

Fonte: GZH