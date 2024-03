Aplicativo Menor Preço completa cinco anos e ultrapassa 50 milhões de pesquisas

Aplicativo Menor Preço, foi criado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) para ser um aliado dos cidadãos que primam por aproveitar ofertas e fazer escolhas vantajosas.

Por meio do app, os usuários podem pesquisar preços de produtos nos mais de 300 mil estabelecimentos varejistas do Rio Grande do Sul que participam do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Os resultados são fornecidos com base nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) emitidas, assegurando a atualização das cotações em tempo real. Além de auxiliar as pessoas na tomada de decisão, os dados incentivam práticas comerciais mais justas e transparentes.

Desde seu lançamento, a ferramenta já conquistou mais de 211 mil cidadãos e ultrapassou a marca de 50 milhões de consultas realizadas, tornando-se um dos aplicativos do governo do Estado mais utilizados pela sociedade. Ao todo, cerca de 1,5 bilhão de itens foram retornados como resposta às buscas pelo Menor Preço. Entre os produtos mais procurados, estão itens de farmácia e supermercado, com destaque para o leite.

“São dados que comprovam e reforçam o sucesso do aplicativo, a solidez da relação de confiança que construímos com o contribuinte e o nosso compromisso em prestarmos serviços de qualidade para a população gaúcha. Além disso, o Menor Preço Nota Gaúcha é um instrumento importantíssimo para combater a concorrência desleal”, afirmou o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves.

Aplicativo ajuda na hora das compras de Páscoa

Com a aproximação da Páscoa, as famílias intensificaram a busca pelos tradicionais produtos consumidos na celebração, como frutos do mar, bombons e ovos de chocolate. Uma consulta ao aplicativo pode evitar gastos acima do orçamento familiar.

“O Menor Preço vem para ser um importante aliado e facilitador do usuário, afinal, você pode pesquisar sem sair de casa. Os resultados com os preços dos produtos procurados são filtrados por lojas que estão localizadas até 30 km de distância. O consumidor não perde tempo e nem dinheiro com deslocamento e encontra o que precisa pelo melhor custo-benefício e pertinho de casa”, declarou o coordenador do NFG, Fernando Santos.

O diretor do Instituto de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul (Procon RS), Rainer Grigolo, acrescentou que o app é um parceiro fundamental dos Procons estadual e municipais, pois possibilita o acompanhamento do mercado para melhor orientar os consumidores. “O serviço de excelência oferecido no Menor Preço é uma conquista para a sociedade. Com ele, o consumidor tem, na palma da mão, o acompanhamento em tempo real dos preços de produtos que pretende adquirir. Neste ano, inclusive, o Procon RS realizou a consulta de preços de material escolar a partir do aplicativo, mostrando ao consumidor a importância de pesquisar. Agora, estamos fazendo o mesmo para a Páscoa”, disse o gestor.

Como funciona o Menor Preço Nota Gaúcha?

1. Baixe o Aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, disponível nas plataformas Android e iOS. Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha, o que pode ser feito por qualquer cidadão que possua um CPF.

2. Informe o produto que você deseja pesquisar por meio de sua descrição, marca ou código de barra.

3. Filtre os resultados pelo raio máximo de distância da sua localização e pela data que o preço foi praticado.

4. Encontre os menores preços mais próximos. Como o mecanismo mostra o preço de acordo com a última nota de venda do produto com CPF emitida pelo estabelecimento, é importante verificar a data e o horário em que a nota foi processada.

5. Clicando no resultado da busca, o usuário ainda encontra o endereço e o contato telefônico da loja, que pode servir para confirmação do preço do produto.

Sucesso do aplicativo motivou versão nacional

O sucesso do aplicativo motivou a criação de uma versão nacional, o Menor Preço Brasil. Desenvolvido também pela Receita Estadual em parceria com a Procergs, está disponível para utilização em todos os Estados brasileiros. A tecnologia, sem custo para o usuário, solicita login obrigatório pela conta gov.br, que é um meio de acesso do usuário aos serviços públicos digitais.

Principais números do Menor Preço Nota Gaúcha

Total de pesquisas: 50 milhões

Total de itens retornados: 1,5 bilhão

Tempo médio de resposta: 170 milissegundos

Total de NFC-e processadas no período: 8,7 bilhões

Total de usuários ativos atualmente: 211 mil

Fonte: Governo do Estado do RS – Foto: Divulgação