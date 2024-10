Após quatro anos, “Chaves” volta a ser exibido na TV aberta: confira quais atores da atração já morreram

Após quatro anos fora do ar, as séries “Chaves” e “Chapolin” estão de volta à grade do SBT: a emissora criada por Silvio Santos exibiu as duas nesse sábado (12), Dia das Crianças, matando a saudade do enorme público que a atração conquistou no Brasil.



Os programas, que não estavam em canais de televisão, no streaming ou no YouTube desde julho de 2020, puderam voltar a ser veiculados após um acordo entre a Televisa (emissora mexicana que é dona das fitas dos episódios) e o Grupo Chespirito, comandado por Roberto Gómez Fernández, que detém os direitos autorais da obra.



Fernández é um dos filhos do mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), o Pequeno Shakespeare (daí o Chespirito), grande mente por trás do universo ficcional de personagens como Seu Madruga, Chiquinha e Quico, além de Chaves e Chapolin, interpretados pelo próprio Bolanõs.



Em São Paulo, o MIS Experience abrigou, de janeiro a agosto, “Chaves: a exposição”, maior mostra já feita em torno do universo de Bolaños, com grande sucesso de público. Entre os diversos itens exibidos, a mostra trouxe roteiros escritos por Bolaños, figurinos originais dos personagens e outros objetos raros. São Paulo foi a primeira cidade a receber “Chaves: a exposição”. Questionado sobre o porquê de a obra de seu pai ter dado tão certo no Brasil, Fernández reflete:



“Somos povos muito parecidos, temos idiossincrasias semelhantes. Uma atitude parecida em relação à vida, à gestão das emoções, ao dramático, mas também o apreço pelo humor e pela festa. A vila é um microcosmo cheio de contrastes. Acho que existem milhões de pessoas como Seu Madruga, por exemplo, no México e no Brasil. E obviamente eles se identificam.”





Sucesso há mais de 50 anos, a série exibida no Brasil parou de ser gravada nos anos 1980. Confira os atores da atração que já morreram neste período:



* Roberto Gómez Bolaños



Criador e protagonista do seriado, Roberto Gómez Bolaños morreu em 28 de novembro de 2014 aos 85 anos. Além de Chaves, ele criou outros personagens, como o Chapolin Colorado, Doutor Chapatín, Chompiras e Chaparrón Bonaparte.



* Raúl Padilla Mendoza



Raúl Padilla Mendoza ficou famosos no papel de Jaiminho, o carteiro que “queria evitar , e o Delegado Morales no seriado Chespirito, morreu em 1994, aos 75 anos, devido a um infarto agudo do miocárdio. Ele era casado e teve três filhos.



* Rubén Aguirre



Rubén Aguirre, intérprete do Professor Girafales, morreu em 17 de junho de 2016, aos 82 anos, após uma pneumonia.



* Ramón Valdés



Ramón Valdés, o Seu Madruga, morreu em 9 de agosto de 1988, aos 63 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória. Ele sofria de câncer de coluna e na próstata. Antes do seriado, Valdés foi um veterano da Era de Ouro do cinema mexicano, atuando em mais de 50 filmes, como “Calabacitas tiernas” (1949), “El rey del barrio” (1950), “Soy Charro de Levita” (1949), “La marca del Zorrillo” (1950), “Fuerte, audaz y valiente” (1963) e “El capitán Mantarraya” (1973). No cinema, atuou com seu irmão, Tin Tán, em também em filmes de Pedro Infante e Cantinflas.



* Angelines Fernández



Angelines Fernández, a atriz que interpretou Dona Clotilde, a famosa “Bruxa do 71”, morreu em 25 de março de 1994, aos 69 anos, por problemas cardíacos, insuficiência respiratória e insuficiência renal crônica. Espanhola, teve de se exilar no México após participar da Guerrilha Republicana para lucar contra a ditadura de Francisco Franco. Conhecida em novelas de rádio e TV, contracenou com Cantinflas e Arturo de Córdova, e foi reconhecida como uma das mulheres mais bonitas do México.



* Horácio Gómez Bolaños



Irmão de Roberto Bolaños, Horácio Gómez Bolaños, que interpretou Godinez, um dos alunos do Professor Girafales, morreu em 21 de novembro de 1999, aos 69 anos, devido a um infarto.