Aposentados e pensionistas: limite de empréstimo consignado do INSS é aumentado

O aumento da margem para empréstimos consignados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) traz mudanças significativas para segurados, aposentados e pensionistas. Aqui estão os pontos principais para entender as alterações:

Consulta da Nova Margem: Os segurados do INSS podem verificar a nova margem para empréstimo consignado através do portal ou aplicativo “Meu INSS”. Esse limite está atrelado à renda previdenciária do indivíduo.

Alteração no Valor Máximo para Salário Mínimo: Para quem recebe um salário mínimo, o valor máximo do benefício destinado ao pagamento das parcelas do consignado aumentou de R$462 para R$494,20 em 2023.

Taxas de Juros: O crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS possui taxas de juros menores em comparação com outras modalidades de crédito, devido ao desconto direto das parcelas no salário ou na aposentadoria.

Percentuais de Comprometimento do Benefício: Atualmente, é possível comprometer até 45% do benefício com empréstimos, distribuídos da seguinte forma:

35% para empréstimo pessoal consignado.

5% para cartão de crédito consignado.

5% para cartão consignado de benefício.

Medidas Contra Assédio de Instituições Financeiras: Para evitar o assédio por bancos, o INSS bloqueia a contratação de empréstimos em benefícios novos durante os primeiros 90 dias. Após esse período, o segurado pode solicitar a liberação da operação.

Proteção do Benefício: O INSS aconselha que os segurados não forneçam dados pessoais por telefone, não emprestem seus nomes e acompanhem o extrato do benefício regularmente. Em caso de dúvidas ou suspeitas, é recomendado entrar em contato pelo número 135 ou acessar o Meu INSS.

Cuidados com Links e Propagandas: É importante ressaltar que os usuários não devem clicar em links ou propagandas para realizar transações ou consultas. A recomendação é acessar diretamente os aplicativos oficiais ou o site do INSS para evitar fraudes.

Essas medidas têm como objetivo oferecer mais segurança e controle sobre as finanças dos aposentados e pensionistas, ao mesmo tempo que proporcionam opções de crédito com condições mais vantajosas.