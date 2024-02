Aprenda a preparar um estrogonofe delicioso acompanhado de batatas salteadas na manteiga

Receita de estrogonofe com batatas salteadas na manteiga

Ingredientes

300g de batatas

200g de filé mignon

30g de manteiga

1 cebola

1 tomate

1 caixa de creme de leite

150g de champignon

3g de alho

5g de orégano

Salsa a gosto

Modo de preparo

Cozinhe as batatas e reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue as batatas com orégano e salsa. Em seguida, refogue a carne em cubos em uma panela com 10ml de óleo. Reserve. Em outra panela, refogue a cebola, o alho e o tomate. Acrescente a carne, o creme de leite e o champignon. Mexa bem. Em um prato, coloque as batatas cortadas em formato de “barquinho”, polvilhe orégano por cima, adicione um pouco de manteiga derretida e sirva com o estrogonofe.