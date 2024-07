Áreas com risco hidrológicos, conforme a Defesa Civil do RS

A condição hidrológica atual é de níveis em limiares de normalidade, com exceção da região hidrográfica do Guaíba que apresenta níveis de atenção e alerta. Apesar dos níveis elevados, todos os rios do estado variam em tendências de estabilidade ou declínio. Os demais rios da região estão em limiares de atenção a alerta.





Devido à previsão de chuvas intensas entre os dias 6 e 7 de julho, recomenda-se o nível de severidade de ALERTA (regiões em amarelo no mapa) para o leste e norte do estado, englobando trechos ou totalmente as bacias: Apuaê-Inhandava, Passo Fundo, Várzea, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, Alto e Baixo Jacuí, Taquari-Antas, Pardo, Caí, Sinos, Gravataí, Guaíba, Litoral Médio, Tramandaí e Mampituba. Nesta condição é apontado o para o risco de para cheias em arroios, córregos e rios menores.





A previsão indica maiores volumes para a região litorânea e serra, assim é indicada o nível de severidade de INUNDAÇÃO (regiões em laranja), com risco de subidas rápidas em rios maiores, arroios, córregos, devido às altas precipitações, principalmente no litoral. As bacias mais atingidas são: Mampituba e Tramandaí, e trechos das bacias Gravataí, Sinos, Caí, Taquari-Antas e Apuaê-Inhandava.