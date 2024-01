Arrecadação federal tem em 2023 primeira queda real dos últimos três anos

A arrecadação federal teve a primeira queda real desde 2020, ano da pandemia de Covid-19, informou a Receita Federal nesta terça-feira (23). De janeiro a dezembro de 2023, o valor alcançado foi de R$ 2.318.120 bilhões, representando queda real de 0,12% comparado a 2022.

Segundo a Receita, o resultado foi influenciado por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos, especialmente de IRPJ e CSLL, tanto em 2022 quanto em 2023.

De acordo com a receita, caso esses fatores não tivessem ocorrido, haveria um crescimento real de 3,05% na arrecadação do período acumulado e um acréscimo real de 4,54% na arrecadação do mês de dezembro.

Mesmo assim, o resultado foi o segundo melhor para a série histórica, perdendo apenas para 2022, quando o valor foi de R$ 2.360.356 bilhões.