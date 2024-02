ARROZITO TEVE ESTREIA NO CARNAVAL DE RUA JUNTO À BANDA VETERANA

O mascote da Feira Nacional do Arroz (Fenarroz), Arrozito, marcou presença no Carnaval de rua de Cachoeira do Sul no último sábado, dia 17. A ação antecede a 24ª edição da Fenarroz – Multifeira do Agronegócio, que será de 28 de maio a 02 de junho de 2024, no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul.

Em sua primeira participação no Carnaval, o Arrozito desfilou junto com a tradicional Banda Veterana, onde capturou a atenção e a simpatia do público e dos componentes da banda com sua energia e samba no pé. A presença do mascote se mostrou uma estratégia eficaz de divulgação da 24ª Fenarroz, gerando interesse e expectativa para o evento através de diversas fotografias capturadas pelo público durante a celebração.

A próxima edição da Fenarroz se destaca como um evento importante para o agronegócio da região, proporcionando um espaço para exposições, negócios, inovação tecnológica e intercâmbio de conhecimento especializado.