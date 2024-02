As eleitas na categoria adulta do Garota Pinus Park de Cerro Branco

A escolha das primeiras garotas do Balneário Pinus Park de Cerro Branco nas categorias juvenil e adulta aconteceu neste domingo, dia 25 de fevereiro.

As vencedoras não apenas foram coroadas e receberam faixas personalizadas mas também valores em dinheiro. Além disso, todas as vencedoras ganharam descontos especiais em cursos KNN Idiomas Candelária

Na categoria adulta a primeira a receber a titulo de Garota Pinus Park Adulta foi Cauany Karolainy Quoos Padilha . As Princesas são Julia Suyane Gonzaga Dias e Bruna Saraiva.