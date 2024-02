As exportações do Rio Grande do Sul alcançaram US$ 22,3 bilhões em 2023

Em 2023, as exportações do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 22,3 bilhões, representando uma queda de 1,3% em relação a 2022. Apesar disso, esse valor é o segundo maior da série histórica iniciada em 1997. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE) vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) nesta quarta-feira (31/1).

Mesmo com a queda nas exportações, o Rio Grande do Sul manteve-se como o sexto estado brasileiro que mais exporta, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. Em 2023, as exportações de todos os estados aumentaram em 1,1%, enquanto a participação relativa do Rio Grande do Sul caiu para 6,6% do total das exportações brasileiras.

A soja em grão foi o produto mais exportado, totalizando US$ 4,05 bilhões, seguido pelo fumo não manufaturado (US$ 2,29 bilhões) e farelo de soja (US$ 1,81 bilhão). Além disso, carne de frango, cereais, celulose, carne suína, partes e acessórios dos veículos automotivos, calçados e polímeros de etileno também estiveram entre os produtos mais vendidos.

O aumento nas exportações de soja em grão, farelo de soja e fumo não manufaturado foi significativo. Isso se deveu à recuperação parcial da produção de grãos no estado e à queda nos preços internacionais das principais commodities agropecuárias. Os dados foram analisados pelos pesquisadores Ricardo Leães e Flávia Félix Barbosa a partir dos dados do Sistema ComexStat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).