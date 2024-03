Assembleia aprova reajuste de 3,62% para o magistério gaúcho

O índice de reajuste é o mesmo aplicado pelo Ministério da Educação ao piso nacional da categoria.

Na tarde desta terça (12), os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o projeto de lei que prevê um reajuste de 3,62% aos professores estaduais. A proposta do governo obteve 46 votos favoráveis e nenhum contra durante a votação no plenário.

Com essa aprovação, o salário de ingresso na carreira dos professores passará a ser de R$ 4.580,57. O projeto de lei, que corrige os subsídios dos educadores, foi protocolado em regime de urgência no dia 21 de fevereiro e tem vigência retroativa a 1º de janeiro deste ano.

Essa decisão representa um avanço para os profissionais da educação no estado, que agora terão seus salários atualizados de acordo com as mudanças econômicas e com o piso nacional da categoria estabelecido pelo governo federal. (GZH)