Associação do Ministério Público doa lava a jatos ao município

Na tarde desta quinta-feira (16), a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou uma generosa doação de 8 lava a jatos para o município de Cachoeira do Sul, que foram entregues pela Promotora Débora Jaeger Becker.

Esses equipamentos serão encaminhados à Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil, onde serão usados em serviços de manutenção e limpeza, contribuindo significativamente para os esforços de recuperação e reconstrução da região.











Texto/Fotos Adrine Zigulich Martins