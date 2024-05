Atualização sobre trânsito entre Porto Alegre e região Sul, incluindo o uso da BR-290

Atualização nesta quinta, dia 16/05, às 7h15: A BR-290 entre o Posto da PRF em Eldorado do Sul e o entroncamento com a RS 401/Charqueadas foi liberada para caminhões com viagens essenciais. Não há previsão de novo fechamento noturno.

Rota precária para emergência, abastecimento, socorro, serviços públicos e outras viagens estritamente necessárias para Eldorado do Sul, Guaíba, fronteira, sul e centro do Estado

Os veículos devem utilizar a ponte nova do Guaíba, tanto para ir ao interior quanto para virem para a capital.

Veículos de pequeno e grande porte passam de Porto Alegre até Guaíba e sul do Estado (ida e volta), pelas BRs 290 e 116.

Somente caminhões passam na BR 290 entre o Posto da PRF em Eldorado do Sul e o acesso a Charqueadas/ RS401 (ida e volta).

A BR 116 entre Guaíba e o sul do Estado e a BR 290 entre o acesso a Charqueadas/RS 401 e a fronteira estão normais.

A PRF alerta os motoristas para dirigirem com atenção redobrada e velocidade reduzida devido à grande quantidade de animais soltos que perambulam pelas cidades e rodovias.

Pedimos que só usem a rodovia em extrema necessidade. A rota é precária pois a rodovia está danificada em vários pontos e ainda há acúmulo de água.