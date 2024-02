As aulas na rede municipal de ensino de Cachoeira do Sul retornam na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Nesta semana, as equipes diretivas, professores e monitores participam de atividade de formação organizada pela Secretaria Municipal de Educação.

O término do ano letivo está previsto para o dia 18 de dezembro.

Os números da rede municipal de ensino

EMEFs – 21

EMEIs -18

Professores – 1.470

Funcionários – 90

Monitores – 120

Alunos – 6.000