Aulas seguem suspensas em 13 escolas da rede municipal de ensino

A Prefeita Angela Schuh publicou no sábado, o Decreto Municipal 043/2024 que suspende, provisoriamente, as aulas em algumas unidades escolares da rede pública municipal. São 13 escolas. A decisão é devido à impossibilidade de tráfego seguro nas vias de acesso a estas escolas. A suspensão das aulas permanecerá até a restauração das condições de acesso a elas.

Nas demais escolas da rede municipal as aulas retomam suas atividades nesta segunda-feira (13). As escolas da rede particular de Cachoeira do Sul, incluindo as EEis também retornam suas atividades neste dia.

Veja abaixo as escolas que seguem com aulas suspensas:

– EMEF Aldo Porto dos Santos

– EMEF Ataliba Brum

– EMEF Dr Honorato de Souza Santos;

– EMEF Emília Vieira da Cunha;

– EMEF Francisco de Souza Machado;

– EMEF Imperatriz Leopoldina;

– EMEF Jenny Figueiredo Vieira da Cunha;

– EMEF Nossa Senhora de Fátima;

– EMEF Nossa Senhora Medianeira;

– EMEF Pio XII;

– EMEF Sagrado Coração de Jesus;

– EMEF Taufik Germano;

– EMEI Sítio Encantado.

REDE ESTADUAL

A Coordenadora da 24ª CRE, Elaine Dalcin, comunicou a Prefeita Angela Schuh que as escolas estaduais da sede também retornam suas atividades nesta segunda. No entanto, da rede estadual, ainda permanecem sem aula: Escola Estadual Ziláh da Gama Mór, Colégio Nossa Senhora da Conceição e Escola Estadual Dinah Néri Pereira, devido a dificuldade de acesso do transporte escolar.











Texto: Patricia Miranda