Aumentou para 163 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (23) pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 72 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas. Mais de 647,4 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 468 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,34 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.