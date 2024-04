Balsa Deusa do Jacuí de volta no final deste mês

A Balsa Deusa do Jacuí deve voltar a operar em Cachoeira do Sul no final deste mês de abril. A Prefeita Angela Schuh havia solicitado informações à empresa Estaleiro Naval Couto, responsável pela balsa e nesta quarta-feira o diretor técnico da Jacuhy Ambiental, Ricardo Schaurich, a pedido do empresário Adroaldo Couto, esteve no gabinete para informar a situação da balsa.

Segundo Schaurich, todos os reparos exigidos pela Marinha para a balsa já estão concluídos e neste momento está sendo providenciado os últimos documentos antes da nova vistoria para liberação da embarcação. Após liberada, ela leva de 2 a 3 dias para vir de Taquari, onde foi levada ao estaleiro para vistoria fora da água.

Como o tráfego de veículos acima de 18 toneladas está proibido pela Ponte do Fandango, sem a balsa os veículos precisam usar rotas alternativas para chegar ou sair da cidade. Veículos com menos de 18 toneladas seguem passando pela Ponte do Fandango.