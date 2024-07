BB prevê liberar R$ 260 bilhões para o agro na safra 2024/25

O Banco do Brasil (BB) vai oferecer R$ 260 bilhões em financiamentos para o agronegócio na safra 2024/25, que começou dia 1º e se estende até 30 de junho de 2025. O valor é 13% maior do que o ofertado na temporada anterior.



Desse montante, R$ 142 bilhões serão destinados à agricultura empresarial, 10% mais que na safra passada, e R$ 50 bilhões vão para agricultura familiar e médios produtores, 44% mais que em 2023/24.



Os números foram apresentados nesta sexta-feira, 5, durante o lançamento do Plano Safra 2024/25 do banco



Como o crédito será distribuído

R$ 119 bilhões para custeio

R$ 44 bilhões para investimentos

R$ 29 bilhões para comercialização e industrialização

R$ 40 bilhões para crédito agroindustrial e capital de giro (via títulos).



Como serão as taxas de juros

Pronaf: de 0,5% a 6,0% ao ano

Pronamp: de 8% e 10,5% ao ano

Demais linhas: de 7% e 12% ao ano.



A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, destacou o recorde do banco alcançado na safra passada.



“Desembolsamos R$ 230 bilhões neste último ano safra, com crescimento de 17% em relação à safra 2022/2023, sendo o maior valor da história. Além disso, executamos todo o volume equalizado alocado do governo federal”, disse a presidente da instituição.











Correio do Povo