Bloco das Virgens abriu a folia cachoeirense nesta sexta-feira.

Centenas de foliões do Bloco das Virgens e do Bloco A Macaca tomaram a Avenida Júlio de Castilhos na noite desta sexta-feira (16/02), abrindo oficialmente o Carnaval de Rua 2024 de Cachoeira do Sul. Em clima de muita criatividade e descontração, os cachoeirenses mantiveram a tradição e capricharam nas fantasias para um público estimado em torno de três mil pessoas. Nem mesmo a temperatura mais baixa com rápidos episódios de garoa comprometeu a animação dos personagens que marcaram a primeira noite de folia. A concentração dos foliões aconteceu na Rotatória das 5 Esquinas, onde teve início o desfile em direção à Praça da Caixa d´Água.

Sob animação dos secretários municipais Mirela Kruel e Itamar Luz, o ponto alto da programação foi a escolha da Virgem Destaque do Carnaval 2024 através da manifestação popular, título que acabou sendo conquistado pela protagonista “Michele”, a mais aplaudida da noite. Novamente, a festa popular reuniu famílias com integrantes das mais diferentes faixas etárias, de bebês a idosos. Com o tema “Balanço das Águas”, a folia deste ano é promovida pela Prefeitura Municipal através da Secretaria da Cultura, com realização a cargo da empresa Angel Produção e apoio dos patrocinadores Decker Haus, NC Ferragens, Estúdio Bohrer, Digo’s, Cervejaria Belmondo, Pavin e Kilian Embalagens, Forth Infraestrutura Elétrica e Grupo Bonnel.

Além disso, o evento conta com o patrocínio master da Corsan e Aegea, que, sob o lema “Agora Juntas, Nossa Natureza Movimenta o Rio Grande”, reforçam o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento regional.

SÁBADO DE DESFILE OFICIAL

A folia segue na noite deste sábado (17/02) com a apresentação oficial das escolas de samba. O desfile inicia às 21h, a partir da Rua Duque de Caxias, descendo a Júlio de Castilhos até a Juvêncio Soares. Os primeiros a desfilarem são os blocos “Gole” e “Cachoeira Mil Grau”, acompanhados da Corte do Carnaval. Na sequência, desce a Banda Veterana, a Escola Aldeanos do Samba, a Banda Belmondo e a Escola Unidos da Vila. A ordem das escolas foi definida por sorteio. Na apresentação do Carnaval deste ano estarão os secretários municipais Vanessa Csaszar e Itamar Luz, que ficarão no palanque de autoridades na Praça da Caixa d’Água.

Ao lado, em outro palanque, estarão os 10 jurados indicados pela AJUCEPERGS – Associação de Jurados de Carnaval e Eventos Populares do Rio Grande do Sul, responsável por julgar os maiores carnavais do estado. Além dos jurados, que são todos de fora de Cachoeira, há uma comissão de fiscalização indicada pela Prefeitura. As duas escolas que disputam o título de campeã do Carnaval 2024 – Aldeanos e Unidos da Vila – serão julgadas pelos quesitos indicados no regulamento, que foi construído pela Secretaria de Cultura e pelas próprias escolas.

CRONOGRAMA DO CARNAVAL PARA SÁBADO

13h – Fechamento das ruas

21h – Saída dos blocos com a Corte

22h – Saída da Banda Veterana

23h30min – Primeira escola – Aldeanos do Samba

00h30min – Banda Belmondo

01h – Segunda escola – Unidos da Vila

02h – Término do Carnaval de Rua

DOMINGO

A apuração do Carnaval acontece no domingo, a partir das 16h, na Casa de Cultura, com número limitado de acesso para os componentes das escolas de samba. A Rua 7, em frente a Casa de Cultura, será fechada para concentração dos torcedores. A previsão é de que às 17h30min seja conhecida a escola campeã do Carnaval 2024 de Cachoeira do Sul.

Cobertura fotográfica: Eloisa Uliana e Viviane Souza