BM prende assaltante de taxista de São Sepé

Durante a noite de quarta-feira, 21, por volta das 22h15min a Brigada Militar de São Sepé foi acionada via telefone de emergência, informando que um taxista teria sido alvo de roubo no Bairro Santos.

De posse das informações e características do suspeito a guarnição de serviço iniciou imediatamente as buscas, sendo que encontrou o suspeito a aproximadamente uma quadra do local do fato.

Durante busca pessoal foi encontrado com o mesmo, uma faca, um bastão de madeira com aproximadamente 80 cm, um simulacro de uma pistola e o valor subtraído da vitima.

Perante o exposto, fora dado voz de prisão ao indivíduo, sendo advertido de seus direitos constitucionais, encaminhado ao hospital para laudo médico e posterior a Delegacia de Polícia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Após o acusado foi conduzido ao Presídio Estadual de São Sepé. Fora necessário o uso de algemas conforme súmula vinculante 11 do STF, em conformidade com o Decreto 8.858/2016, com o objetivo de salvaguardar a integridade física da guarnição, de terceiros e do próprio preso.

O individuo de 40 tem antecedentes por furtos e roubos, informou a Brigada Militar.