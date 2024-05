Boi se abriga em altar de igreja durante as enchentes no Rio Grande do Sul

As imagens de animais precisando de resgate durante as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul vêm circulando nas redes sociais. Recentemente, houve uma mobilização para salvar um cavalo ilhado em um telhado na cidade Canoas. Batizado de Caramelo, o animal foi resgatado e está bem.



Em Taquari, pouco mais de 110 km dali, um boi tentou se abrigar no altar do Santuário da Assunção. O vídeo mostra o animal tentando se salvar em meio à destruição deixada pela força da água no local.



Gravado por um morador da região, o registro comoveu a internet. Durante o vídeo, a pessoa que grava narra o que encontrou na igreja.



“Olha o estado que ficou a santinha dentro do Santuário (…) O mais impressionante é ali [apontando para o boi]. Não sei como entrou, mas olha ali onde está um boi. No altar da igreja, vivinho”, diz o rapaz.



Segundo informações, o animal já foi resgatado e está bem. Taquari, município onde foi gravado o vídeo, decretou estado de calamidade na última semana.



















